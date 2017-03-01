Только что на автодороге под Кыштымом произошло страшное ДТП
Автор: КР от Сегодня, 11:56 Категория: Происшествия
По предварительной информации, на трассе между нашим городом и селом Кузнецкое, в районе Самсонкиного гроба произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В транспортных средствах могут быть зажаты люди.
На место происшествия выехали бойцы кыштымского поисково-спасательного отряда, скорая помощь, инспекторы ДПС, а также начальник единой дежурно-диспетчерской службы Алексей Симонов. По словам начальника 38-й пожарной части Андрея Раскостова, в пути к месту аварии сейчас находится и их пожарная машина. Огнеборцы везут туда спасательный инструмент.
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