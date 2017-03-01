В Кыштыме задержан подозреваемый в убийстве
Автор: КР от Сегодня, 10:20 Категория: Происшествия
Сотрудники уголовного розыска полиции задержали подозреваемого в убийстве. Как уже сообщалось на нашем сайте, в минувший понедельник в подвале дома № 129 на улице Карла Либкнехта был обнаружен труп мужчины с перерезанным горлом.
– Убийство произошло в пятницу на прошлой неделе, – сказал сегодня сайту «КР» начальник уголовного розыска Дмитрий Костин. – В ходе проведения оперативных мероприятий личность подозреваемого была установлена, и его задержали. Им оказался ранее судимый и нигде не работающий уроженец Кунашакского района 1966 года рождения.
По словам задержанного, знакомый ему кыштымец 1965 года рождения, также без определённого места жительства, оскорбил его тюремным жаргоном. Он достал нож и ударил им своего обидчика в грудь, а затем полоснул по горлу.
В настоящее время подозреваемый взят под стражу. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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