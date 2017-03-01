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Стрелок из Кыштыма расплатился штрафом и дорогостоящим оружием за пальбу в окрестностях горы Сугомак

Автор: КР от Сегодня, 09:34 Категория: Происшествия

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Инцидент произошёл ещё в конце прошлого года: 43-летний житель нашего города стрелял из нарезного ружья по самодельным мишеням. Отдыхающим у подножия горы Сугомак это не понравилось, и они вызвали полицию.

 

Как сказал сайту «КР» начальник отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области Сергей Пряхин, оружие хранилось у мужчины законно. А за стрельбу в неустановленном месте суд привлёк его к административной ответственности. Он оштрафован на 40 тысяч рублей, с конфискацией оружия, стоимость которого, кстати, не меньше суммы штрафа. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

 

В Кыштыме подведены итоги операции «Просрочник», в рамках которой проводилась проверка соблюдения правил хранения оружия. Четверо жителей нашего города привлечены к административной ответственности за нарушение сроков продления разрешительных документов. Каждый из них оштрафован на одну тысячу рублей. Ещё двое кыштымцев решили не продлевать разрешения – они сдали два охотничьих ружья и травматический пистолет на утилизацию.

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