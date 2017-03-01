В Кыштыме участились поддельные пятитысячные купюры
Автор: КР от Вчера, 16:02 Категория: Происшествия
Только за вчерашний день в Кыштыме зарегистрировано сразу два факта сбыта поддельных пятитысячных купюр.
Одна из фальшивок была привезена в выручке из торгового комплекса «Фаэтон». Её обнаружили при пересчёте денег в расчётном центре Сбербанка.
Другой поддельной банкнотой номиналом в 5000 рублей рассчитались в одном из продуктовых отделов Центрального рынка.
С начала года в Кыштыме выявлено уже четыре поддельные пятитысячные купюры. Первую работники Сбербанка обнаружили во время новогодних праздников в выручке, привезённой с автозаправочной станции «Башнефть» из Аргаяша. На прошлой неделе фальшивка оказалась в выручке магазина «Первый кеговый». По каждому из фактов полицией проводится проверка.
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