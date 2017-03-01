В Кыштыме участились поддельные пятитысячные купюры

Городская афиша

30 марта

В ДК металлургов состоится праздничный концерт, посвящённый Дню работника культуры.

Начало в 18 часов.

31 марта

В детской библиотеке имени Корнея Чуковского состоится праздник юных книголюбов. Мероприятие приурочено к 45-летию со дня присвоения библиотеке имени Чуковского и 135-летию со дня рождения этого писателя и поэта.

Начало в 12 часов.

31 марта

В физкультурно-спортивном комплексе на улице Малышева, 60, состоится финал областных соревнований XVI спартакиады учащихся Челябинской области по баскетболу среди девушек "Олимпийские надежды Южного Урала".

Начало в 13 часов