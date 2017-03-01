В подвале одного из многоэтажных домов Кыштыма найдено тело мужчины с перерезанным горлом
Автор: КР от Сегодня, 10:06 Категория: Происшествия
Вчера жильцы дома № 129 на улице Карла Либкнехта пожаловались на жуткий запах из подвала. Слесари управляющей компании обнаружили в помещении труп мужчины.
Как сказал сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Михаил Наумов, предположительно, тело пролежало в подвале не менее трёх дней. Налицо – признаки насильственной смерти.
– У мужчины было перерезано горло, – пояснил Михаил Андреевич. – В настоящее время устанавливается его личность и выясняются обстоятельства происшедшего.
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