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» » В подвале одного из многоэтажных домов Кыштыма найдено тело мужчины с перерезанным горлом

В подвале одного из многоэтажных домов Кыштыма найдено тело мужчины с перерезанным горлом

Автор: КР от Сегодня, 10:06 Категория: Происшествия

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Вчера жильцы дома № 129 на улице Карла Либкнехта пожаловались на жуткий запах из подвала. Слесари управляющей компании обнаружили в помещении труп мужчины.

 

Как сказал сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Михаил Наумов, предположительно, тело пролежало в подвале не менее трёх дней. Налицо – признаки насильственной смерти.

 

– У мужчины было перерезано горло, – пояснил Михаил Андреевич. – В настоящее время устанавливается его личность и выясняются обстоятельства происшедшего.

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