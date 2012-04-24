Романтический вечер не удался. В Кыштыме мужчина обокрал свою новую знакомую прямо на свидании

Автор: КР от Сегодня, 12:59 Категория: Происшествия

Инцидент произошёл вчера в одном из номеров гостиницы «Кварц», принадлежащей радиозаводу. Жительница нашего города познакомилась через интернет с мужчиной, который моложе её. Новый знакомый, по его словам, проживает в посёлке Полетаево Сосновского района.

Первую встречу друзья по переписке решили провести в гостинице. Там ухажёр опустошил бутылку водки. То ли не приглянулась ему новая знакомая, то ли непредвиденные обстоятельства вынудили его уйти по-английски, но пока дама принимала душ, он исчез. А вместе с ним и кошелёк женщины, в котором находились более пяти тысяч рублей и банковские карты.

Как сообщил сайту «КР» начальник городской полиции Юрий Ерёмин, челябинские полицейские задержали подозреваемого.Им оказался ранее судимый за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего.

Проблема в том, что задерживать его в полиции дольше трёх часов никто не имеет право. Если кыштымские оперативники успеют добраться до областного центра в этот отрезок времени, то, возможно, преступление будет раскрыто.

Это не первый случай неудачного интернет-знакомства, закончившегося обращением в полицию. В прошлом году жительница Златоуста и её новый знакомый поехали на её автомобиле в Екатеринбург. По пути они остановились в одном из номеров санатория «Дальняя Дача». Распили бутылку вина. Мужчина незаметно для своей подруги добавил в её бокал снотворное. Пока та спала, он снял с её шеи золотую цепочку и угнал её машину.

Правда, через несколько месяцев полицейские его разыскали. Автомобиль женщине вернули. Вот только веру в интернет-знакомства она наверняка потеряла надолго.