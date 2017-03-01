В Кыштыме продавец одного из магазинов задержала грабителя-рецидивиста
Автор: КР от Вчера, 12:40 Категория: Происшествия
Вчера днём молодой человек присматривал бытовую химию в магазине «Гном» на улице Карла Либкнехта. Продавец ненадолго отлучилась, и внимание мужчины привлекла её сумка, которая лежала на видном месте. Он тут же зашёл за витрину, вытащил из сумки кошелёк, в котором было 1269 рублей, и собрался бежать.
Продавец, которая в этот момент вернулась, бросилась за ним и вцепилась в него мёртвой хваткой. К ней на подмогу подоспели коллеги из других отделов магазина. Одна из женщин нажала тревожную кнопку.
Втроём они удерживали ворюгу до приезда полиции и частного охранного предприятия «Купол». До их приезда молодой человек всё извинялся перед пострадавшей и просил не заявлять на него.
Как сказала «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, подозреваемым оказался житель Озёрска 1985 года рождения. Он совсем недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабёж. В скором времени он может вновь вернуться в колонию по той же статье Уголовного кодекса.
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