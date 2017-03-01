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На территории одной из баз отдыха в Кыштыме подросток устроил настоящий погром

Автор: КР от Вчера, 11:45 Категория: Происшествия

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В полицию с заявлением о краже обратилось руководство базы отдыха «Увильды».

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, срезав дужки навесных замков, неизвестный поорудовал в двух домиках. Из одного были похищены два матраса, комплект постельного белья и электропроводка. Из другого – четыре постельных комплекта, холодильник «Норд» и тоже провода. Из санитарной зоны украдены 11 кранов и две трубы.

 

Как выяснилось, всем этим добром разжился 15-летний житель посёлка Лесное озеро. Подросток состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних и ранее уже был замечен в мелких хулиганствах. В настоящее время решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье «Кража».  

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