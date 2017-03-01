В Кыштыме угнали автомобиль, пока его владелец был на рыбалке

Автор: КР от Вчера, 11:24 Категория: Происшествия

В минувшую субботу 55-летний житель Озёрска приехал порыбачить на Кыштымское водохранилище, которое находится неподалёку от посёлка Слюдорудник. Припарковав свой ВАЗ-2114 на обочине проезжей части, с десяти утра до полудня он наслаждался активным отдыхом. От хорошего настроения не осталось и следа, когда рыбак вернулся к месту, где оставил свой автомобиль. Его машины не было.

Мужчина тут же обратился в полицию с заявлением об угоне. Оперативные действия и введение плана «Перехват» результатов не дали. Автовладелец оценил ущерб в 220 тысяч рублей.

ВАЗ-2114 зелёного цвета не тонирован. Диски штампованные, на бампере и на крыше вмятины и потёртости. Все, кто обладает какой-либо информацией, способной помочь в раскрытии преступления, звоните в дежурную часть полиции по номерам 4-46-61, 02.