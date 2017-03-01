Пьяная компания с грудничком на руках устроила скандал в одной из клиник Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 15:40 Категория: Происшествия

Вчера нетрезвая девушка с грудным ребёнком и два её собутыльника устроили дебош в стоматологии на улице Дзержинского. Всё началось с того, что молодой мамаше стало плохо и её стошнило прямо у клиники. Сотрудница медицинского учреждения сделала ей замечание, чем и вызвала приступ агрессии у одного из её приятелей. Работница стоматологии быстро скрылась в офие.

Пьяный молодой человек, извергая нецензурщину, ворвался в клинику. Он пытался разыскать свою обидчицу, ломясь во все кабинеты подряд. Одна из дверей оказалась закрытой – её-то дебошир и разломал. Предварительный ущерб составил пять тысяч рублей.

На место происшествия прибыли работники отдела вневедомственной охраны. Пьянчуга-мать пыталась убежать от них, но упала вместе с малышом.

Ведётся проверка. По её результатам будет вынесено процессуальное решение.