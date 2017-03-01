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В Кыштыме пожар унёс жизнь одного мужчины и уложил на больничную койку второго

Автор: КР от Сегодня, 09:09 Категория: Происшествия

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Вчера в девять часов вечера на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступило сообщение о горящем доме № 20 на улице Фрунзе в посёлке Северный. На место выехали три пожарных расчёта. Дом площадью в 48 квадратных метров полностью уничтожен огнём.

 

Хозяин дома 1973 года рождения находится в Кыштымской центральной городской больнице с ожогами рук и лица. А вот гостившего у него мужчину 1966 года рождения спасти не удалось.

 

По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

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