Полицейские Кыштыма раскрыли убийство по горячим следам
Автор: КР от Сегодня, 08:45 Категория: Происшествия
В минувший понедельник в одной из квартир дома на улице Луговая в Карабаше был обнаружен труп женщины 1964 года рождения с признаками насильственной смерти. В тот же день сотрудники следственно-оперативной группы установили, что к ней накануне приходила 26-летняя знакомая, ранее судимая за кражу. Во время распития спиртного между женщинами возникла ссора, в результате которой гостья схватила нож и ударила им в грудь хозяйке. Потерпевшая скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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