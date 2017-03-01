В Кыштыме пожарные предотвратили взрыв автомобиля

Автор: КР от Вчера, 09:14 Категория: Происшествия

Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.

Вчера во второй половине дня из полиции в пожарную часть поступило вызов на дорожно-транспортное происшествие.

Как сказала сайту «КР» радиотелефонист пожарной части № 38 Светлана Соловьёва, неподалёку от микрорайона Каолинового автомобиль «Ока» перевернулся на обочину, из-за чего повредился бензобак. Из него стало вытекать горючее, и машина могла взорваться в любой момент.

– На место тут же выехал пожарный расчёт, – говорит Светлана Александровна. – Огнеборцы управились менее чем за полчаса, обезвредив вытекший бензин.

По предварительной информации, 54-летний водитель, житель нашего города, пытался обогнать "Газель", выехал на полосу встречного движения, но не справился с управлением и перевернулся.