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В глухом посёлке под Кыштымом дачнице подкинули ружьё

Автор: КР от Вчера, 11:17 Категория: Происшествия

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Вчера жительница Челябинска приехала проведать свою дачу, расположенную в посёлке Рипус на берегу Увильдов. И неожиданно для себя на веранде садового домика она обнаружила охотничье ружьё. Она тут же позвонила в дежурную часть кыштымской полиции.

 

Номер ружья проверили по специальной базе, но оказалось, что оно не зарегистрировано. Сейчас полицейским предстоит выяснить, забыл ли его незадачливый охотник или кто-то решил избавиться от него, чтобы замести следы.

 

В самом посёлке, который находится в 20 километрах от Кыштыма, по данным всероссийской переписи населения 2010 года, проживало три человека – двое мужчин и женщина.

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