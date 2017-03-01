В глухом посёлке под Кыштымом дачнице подкинули ружьё

Автор: КР от Вчера, 11:17 Категория: Происшествия

Вчера жительница Челябинска приехала проведать свою дачу, расположенную в посёлке Рипус на берегу Увильдов. И неожиданно для себя на веранде садового домика она обнаружила охотничье ружьё. Она тут же позвонила в дежурную часть кыштымской полиции.

Номер ружья проверили по специальной базе, но оказалось, что оно не зарегистрировано. Сейчас полицейским предстоит выяснить, забыл ли его незадачливый охотник или кто-то решил избавиться от него, чтобы замести следы.

В самом посёлке, который находится в 20 километрах от Кыштыма, по данным всероссийской переписи населения 2010 года, проживало три человека – двое мужчин и женщина.