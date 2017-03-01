Нажива за решёткой: в Кыштыме заключённый ИК-10 строгого режима успел сколотить капитал за счёт доверчивых граждан

Автор: КР от Сегодня, 11:13 Категория: Происшествия

Сегодня прокуратура города Кыштыма направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Миасса, обвиняемого в мошенничестве. Молодой человек освободился из исправительной колонии № 10 несколько месяцев назад, но, судя по всему, ненадолго.

– Начиная с 2005 года, он систематически оказывается в местах лишения свободы, – сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – На его счету – изнасилование, кражи, мошенничество, грабежи. В настоящее время он обвиняется в совершении 16 фактов мошенничества, совершённого с причинением значительного ущерба.

Установлено, что с 30 декабря 2015 года по 26 февраля 2016 года заключённый, используя мобильные средства связи, совершил 16 эпизодов мошенничества на общую сумму свыше 450 тысяч рублей. От его действий пострадали 16 жителей Златоуста, Сатки, Магнитогорска, Челябинска. Больше половины обманутых – жители нашего города.

– В феврале 2016 года сотрудники исправительной колонии обнаружили у него три сотовых телефона,– поясняет Константин Викторович. – По объяснениям самого обвиняемого, он находил номера своих потенциальных жертв на сайте бесплатных объявлений «Авито». Используя различные схемы, заполучал доступ к мобильному банку доверчивых граждан. С их счетов в его киви-кошелёк и банковскую карту стекались десятки тысяч

рублей. В один из дней двое жителей Челябинской области перевели ему в общей сложности 116 тысяч рублей.

Выяснилось, что почти все деньги мужчина переводил своей жене и знакомой. Во время обыска у них изъяли наличными 180 тысяч рублей. Работники уголовного розыска и следственного отдела полиции 11 месяцев расследовали это сложнейшее дело. По словам начальника отдела уголовного розыска Дмитрия Костина, на сегодня столько крупное дело о мошенничестве - единственное, которое удалось раскрыть в Челябинской области.

На этот раз подозреваемому грозит до семи с половиной лет лишения свободы.