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В Кыштыме женщина бегала по коридору в чём мать родила

Автор: КР от Вчера, 12:54 Категория: Происшествия

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В полночь в дежурную часть позвонил проживающий в бывшем  общежитии на улице Юлии Ичёвой, 183 мужчина и сообщил: «По пятому этажу бегает голая женщина». Наряд полиции  тут же выехал на место. Как выяснилось, взбудоражившая всех своей наготой дама была пьяна. Сама она там не проживает, была гостьей других постояльцев.  

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь  кыштымской полиции Светлана Дятлова, за появление в нетрезвом виде в общественном месте её оштрафовали на 500 рублей. После того, как правонарушительница прикрыла своё обнажённое тело одеждой, её доставили в «Тёплый дом». Остаётся надеяться, что устраивать дефиле в чём мать родила для бомжей и стариков она там не станет. 

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