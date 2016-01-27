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Полицию Кыштыма вызвали в посёлок Северный, где всех в страхе держит алабай

Автор: КР от Сегодня, 09:58 Категория: Происшествия

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Житель посёлка Северный держит в страхе всех своих односельчан. Его пёс породы алабай без присмотра и без намордника уже месяца два разгуливает по улицам населённого пункта. Об этом вчера в дежурную часть кыштымской полиции сообщила одна из жительниц Северного.

 

По  словам заявительницы, уже был случай, когда эта собака хватала за рукав женщину. А вчера огромная псина преследовала беременную мамочку, к тому же ведущую ребёнка в детский сад. Это и стало последней каплей. Кстати, до собаки по посёлку гуляли и лошади того же самого жителя посёлка. Причём одна из них была кусачей.

 

Оперативники прибыли в посёлок Северный через полтора часа после звонка. Никаких санкций к мужчине, чей пёс  разгуливает по посёлку, они применить не могут. Формально, пока его питомец не причинил никому вреда здоровью, он ничего не нарушает. Поэтому с хозяином пса лишь провели профилактическую беседу, после которой тот пообещал внимательнее следить за своим «гулящим» четвероногим другом.

Комментарии:

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  • Аккузативус

  • Сегодня, 13:43
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Что у местных нет незарегистрированного ружьишка, что бы в форточку псину шлёпнуть по тихому - не поверю. Мельчает народишко, а раньше русский мужик с топором на большую дорогу выходил.
 
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  • Регистрация: 27.01.2016
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У нас всегда так. Пока не произойдет трагедия, ничего не делают.
А на Кузнечихе разве охотников не осталось? Взяли бы да пристрелили пса. Ну или хозяину морду бы набили.
 
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