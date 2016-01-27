Полицию Кыштыма вызвали в посёлок Северный, где всех в страхе держит алабай

Автор: КР от Сегодня, 09:58 Категория: Происшествия

Житель посёлка Северный держит в страхе всех своих односельчан. Его пёс породы алабай без присмотра и без намордника уже месяца два разгуливает по улицам населённого пункта. Об этом вчера в дежурную часть кыштымской полиции сообщила одна из жительниц Северного.

По словам заявительницы, уже был случай, когда эта собака хватала за рукав женщину. А вчера огромная псина преследовала беременную мамочку, к тому же ведущую ребёнка в детский сад. Это и стало последней каплей. Кстати, до собаки по посёлку гуляли и лошади того же самого жителя посёлка. Причём одна из них была кусачей.

Оперативники прибыли в посёлок Северный через полтора часа после звонка. Никаких санкций к мужчине, чей пёс разгуливает по посёлку, они применить не могут. Формально, пока его питомец не причинил никому вреда здоровью, он ничего не нарушает. Поэтому с хозяином пса лишь провели профилактическую беседу, после которой тот пообещал внимательнее следить за своим «гулящим» четвероногим другом.