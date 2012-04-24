Суд Кыштыма признал Романа Ахмедзянова хулиганом

Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: Происшествия

Только что на сайте Кыштымского городского суда появилось постановление по делу об административном правонарушении, совершённом Романом Ахмедзяновым. Как следует из документа, вчера в 13 часов 20 минут он ругался матом в подъезде дома и на просьбы своего отца прекратить это не реагировал. Сам подсудимый с этим фактом согласился.

Учитывая, что Роман Ахмедзянов ранее не привлекался к ответственности за мелкое хулиганство, судья Наталья Седышева в качестве меры наказания избрала для него административный арест на трое суток. Постановление ещё не вступило в законную силу.

В течение десяти дней это решение может быть обжаловано в Челябинском областном суде.