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Суд Кыштыма признал Романа Ахмедзянова хулиганом

Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: Происшествия

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Только что на сайте Кыштымского городского суда появилось постановление по делу об административном правонарушении, совершённом Романом Ахмедзяновым. Как следует из документа, вчера в 13 часов 20 минут он ругался матом в подъезде дома и на просьбы своего отца прекратить это не реагировал. Сам подсудимый с этим фактом согласился.

 

Учитывая, что Роман Ахмедзянов ранее не привлекался к ответственности за мелкое хулиганство, судья Наталья Седышева в качестве меры наказания избрала для него административный арест на трое суток. Постановление ещё не вступило в законную силу.

 

В течение десяти дней это решение может быть обжаловано в Челябинском областном суде.

 

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  • Регистрация: 24.04.2012
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Руководитель международного образовательного проекта современного искусства и креативного творчества «Апельсиновая берёза».
Как понимаю, чисто общественный проект...
Что ни делай для земляков, старайся или нет, всё равно при любой удобной возможности пропишут в "Кыштымке"...
Чисто семейный конфликт (папа главный свидетель) довели до абсурда....
И главное, зачем про это писать... Надеюсь в бумажной версии не увидим...
 
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