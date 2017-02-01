Уроженец Кыштыма Роман Ахмедзянов попал за решётку

Автор: КР от Сегодня, 09:46 Категория: Происшествия

Наш земляк, ныне проживающий в Москве и взявший себе псевдоним Роман Зоркий, вчера днём был доставлен в кыштымскую полицию. В родной город он приезжает к родителям. Как стало известно из достоверных источников, в камеру для задержанных в административном порядке он попал за мелкое хулиганство.

Сейчас руководитель международного образовательного проекта современного искусства и креативного творчества «Апельсиновая берёза», который три года подряд, начиная с 2014-го, проходил и в Кыштыме, находится под стражей. Не исключено, что в кыштымском изоляторе Роману Ахмедзянову придётся провести до двух недель. Сегодня суд определит ему меру наказания.

Санкция статьи 20.1 Кодекса об административных нарушения РФ – «Мелкое хулиганство» предусматривает наказание в виде штрафа до 1000 рублей или арест до пятнадцати суток.