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Уроженец Кыштыма Роман Ахмедзянов попал за решётку

Автор: КР от Сегодня, 09:46 Категория: Происшествия

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Наш земляк, ныне проживающий в Москве и взявший себе псевдоним Роман Зоркий, вчера днём был доставлен в кыштымскую полицию. В родной город он приезжает к родителям. Как стало известно из достоверных источников, в камеру для задержанных в административном порядке он попал за мелкое хулиганство.

 

Сейчас руководитель международного образовательного проекта современного искусства и креативного творчества «Апельсиновая берёза», который три года подряд, начиная с 2014-го, проходил и в Кыштыме, находится под стражей. Не исключено, что в кыштымском изоляторе Роману Ахмедзянову придётся провести до двух недель. Сегодня суд определит ему меру наказания.

 

Санкция статьи 20.1 Кодекса об административных нарушения РФ – «Мелкое хулиганство» предусматривает наказание в виде штрафа до 1000 рублей или арест до пятнадцати суток.

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