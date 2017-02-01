В Кыштыме госпитализировали двоих лыжников, покалечившихся на склоне горы Егоза

Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: Происшествия

Праздничные дни омрачились для двух жителей Челябинска серьёзными травмами, которые они получили на горнолыжном комплексе «Егоза».

Как сообщили сайту «КР» в Кыштымской центральной городской больнице, 24 февраля в травматологическое отделение доставили 20-летнего лыжника. Он катался на оборудованной трассе, однако во время спуска отвлёкся и упал. У него диагностированы переломы рёбер и рваные раны лица.

В тот же день с комплекса «Егоза» привезли и 21-летнюю жительницу Челябинска. Девушка на всей скорости потеряла равновесие. Во время падения она сильно ушибла почку. В настоящее время пострадавшая находится в реанимационном отделении.