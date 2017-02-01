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В Кыштыме женщина украла обновку под прицелами видеокамер

Автор: КР от Сегодня, 09:53 Категория: Происшествия

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В минувшую субботу житель нашего города 1971 года рождения приобрёл мужские ботинки в обувном отделе универмага, что на улице Ленина. С этой покупкой он отправился в расположенный по соседству магазин «Универсальный». Пока он выбирал продукты, его обновка исчезла.

 

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова,  на записи камер видеонаблюдения зафиксирован момент кражи – коробку с ботинками прибрала к рукам женщина на вид 50-60 лет. Её приметы – рост около 160 сантиметров, плотного телосложения. Была одета в длинное тёмно-бордовое пальто с вертикальными полосками тёмного цвета впереди и сзади.

 

 

 

 

Все, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, либо об этой женщине, могут передать её по телефонам 4-46-61, 02.

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