В Кыштыме женщина украла обновку под прицелами видеокамер

Автор: КР от Сегодня, 09:53 Категория: Происшествия

В минувшую субботу житель нашего города 1971 года рождения приобрёл мужские ботинки в обувном отделе универмага, что на улице Ленина. С этой покупкой он отправился в расположенный по соседству магазин «Универсальный». Пока он выбирал продукты, его обновка исчезла.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, на записи камер видеонаблюдения зафиксирован момент кражи – коробку с ботинками прибрала к рукам женщина на вид 50-60 лет. Её приметы – рост около 160 сантиметров, плотного телосложения. Была одета в длинное тёмно-бордовое пальто с вертикальными полосками тёмного цвета впереди и сзади.

Все, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, либо об этой женщине, могут передать её по телефонам 4-46-61, 02.