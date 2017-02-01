Житель Кыштыма так хорошо отметил праздник, что потерял свой автомобиль
Автор: КР от Вчера, 22:43 Категория: Происшествия
Сегодня около семи часов утра в отдел полиции заявился житель нашего города в невменяемом состоянии. Пьяный мужчина сообщил сотрудникам дежурной части, что его «десятку» угнали от ночного клуба «Корсар», что в центре Кыштыма.
Наряд полиции тут же выехал на место происшествия. Однако спустя какое-то время пропавший автомобиль целым и невредимым обнаружили у дома «пострадавшего». По всей видимости, тот выпил столько горячительных напитков, что забыл, где оставил своего железного коня.
Теперь за ложный вызов сотрудников полиции кыштымцу грозит административная ответственность.