Житель Кыштыма так хорошо отметил праздник, что потерял свой автомобиль

Автор: КР от Вчера, 22:43 Категория: Происшествия

Сегодня около семи часов утра в отдел полиции заявился житель нашего города в невменяемом состоянии. Пьяный мужчина сообщил сотрудникам дежурной части, что его «десятку» угнали от ночного клуба «Корсар», что в центре Кыштыма.

Наряд полиции тут же выехал на место происшествия. Однако спустя какое-то время пропавший автомобиль целым и невредимым обнаружили у дома «пострадавшего». По всей видимости, тот выпил столько горячительных напитков, что забыл, где оставил своего железного коня.

Теперь за ложный вызов сотрудников полиции кыштымцу грозит административная ответственность.