Осуждён конокрад, который скрывался в лесу под Кыштымом

Автор: КР от Вчера, 11:06 Категория: Происшествия

Берёзовский городской суд Свердловской области огласил приговор конокраду из Копейска, который в июле 2016 года похитил породистых скакунов из конно-спортивного клуба в поселке Монетном. Злоумышленник планировал продать их на мясо в родной Челябинской области.

Однако во время перегона табуна через Режевский тракт в лошадь, на которой похититель сидел верхом, на полной скорости врезался автомобиль «Шкода». Два скакуна погибли, остальные разбежались. Ущерб владельцы клуба «Тёмная лошадка» оценили в миллион рублей.

Конокрада подобрали с обочины проезжавшие мимо на «Шевроле Авео» мужчины. Он отказался от госпитализации, доехал до поворота на Кыштым, переночевал в лесу, а затем окольными путями добрался до Копейска.

На месте дорожно-транспортного происшествия полицейские обнаружили сотовый телефон, кепку и перчатки вора, что и помогло оперативно установить его личность. Им оказался условно-досрочно освобождённый из тюрьмы рецидивист. Его задержали в Копейске.

Суд приговорил конокрада к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить владельцам в общей сложности 370 000 рублей за погибших скакунов. Приговор ещё не вступил в законную силу.