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Осуждён конокрад, который скрывался в лесу под Кыштымом

Автор: КР от Вчера, 11:06 Категория: Происшествия

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Берёзовский городской суд Свердловской области огласил приговор  конокраду из Копейска, который в июле 2016 года похитил породистых скакунов из конно-спортивного клуба в поселке Монетном. Злоумышленник планировал продать их на мясо в родной Челябинской области.

 

Однако во время перегона табуна через Режевский тракт в лошадь, на которой похититель сидел верхом, на полной скорости врезался автомобиль «Шкода». Два скакуна погибли, остальные разбежались. Ущерб владельцы клуба «Тёмная лошадка» оценили в миллион рублей.

 

Конокрада подобрали с обочины проезжавшие мимо на «Шевроле Авео» мужчины. Он отказался от госпитализации, доехал до поворота на Кыштым, переночевал в лесу, а затем окольными путями добрался до Копейска.

 

На месте дорожно-транспортного происшествия полицейские обнаружили сотовый телефон, кепку и перчатки вора, что и помогло оперативно установить его личность. Им оказался условно-досрочно освобождённый из тюрьмы рецидивист. Его задержали в Копейске.

 

Суд приговорил конокрада к восьми годам лишения свободы в колонии  строгого режима. Кроме того, он должен возместить владельцам в общей сложности 370 000 рублей за погибших скакунов. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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