Следователи Кыштыма до сих пор не знают, кем был утопленник, найденный летом прошлого года

Автор: КР от Сегодня, 12:49 Категория: Происшествия

Труп мужчины, обмотанный проволокой, к которой были привязаны гиря, гантели и шлакоблок, карабашские полицейские подняли со дна Киалимского водохранилища 28 июля прошлого года. На теле утопленника они обнаружили следы насилия. На вид ему было от 20 до 30 лет.

На убитом были трикотажные трусы серого цвета в вертикальные тёмную и светлую полоски на резинке с ярлыком «POLO», синтетическое спортивное трико тёмно-синего цвета с белыми лампасами в виде тонкой полосы по бокам и ярлыком «Sport», футболка с воротником и короткими рукавами тёмно-серого цвета в горизонтальную полоску тёмного цвета и накладным карманом слева. Возможно, на мужчине была одета чёрная куртка на синтепоне.

Всем, кто узнал в описанном трупе своего родственника или знакомого, необходимо сообщить об этом в следственный отдел по городу Кыштыму следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области по телефонам 8 (351-51) 4-56-55 или 02.