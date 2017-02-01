Полицейские из Кыштыма поймали дровосека-браконьера

Автор: КР от Сегодня, 15:41 Категория: Происшествия

Вчера кыштымские полицейские задержали жителя посёлка Северный, который в минувшую пятницу срубил пять берёз в лесу неподалёку от своей деревни. Профессиональный эксперт подсчитал, что ущерб составил 22 тысячи 500 рублей.

Как пояснил сотрудникам полиции сам 42-летний дровосек, на такой шаг он пошёл осознанно. Пять кубометров дров, которые он выписывал ранее, закончились, и ему чем-то нужно было отапливать дом.

По данному факту проводится доследственная проверка. Уголовное дело пока не возбуждено.