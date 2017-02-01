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Житель Кыштыма поплатился переломом челюсти и носа за то, что хотел помирить супругов

Автор: КР от Сегодня, 14:17 Категория: Происшествия

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Это случилось на дружеской вечеринке, которая проходила в одном из домов на улице Вайнера в районе Коноплянки. Хорошенько подвыпив, один из её участников затеял ссору со своей женой. Хозяин квартиры решил уладить конфликт, но в ответ его дружок накинулся на него с кулаками. Причём он не только жестоко избил миротворца, но и открыто похитил у него сотовый телефон и две тысячи рублей.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, пострадавший попал на больничную койку отделения травматологии с переломами носа и челюсти.

 

Его обидчик, который, как выяснилось, не имеет регистрации на территории России, уже арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Его ждёт до восьми лет лишения свободы. Ранее он был замечен в кражах, грабежах, разбоях и насилии, однако до суда дело не доходило.

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