В Кыштыме пассажиры накинули на шею таксиста верёвку и забрали у него деньги

Автор: КР от Сегодня, 11:24 Категория: Происшествия

Фоторобот одного из подохреваемых в совершении разбоя

Вчера около полуночи водитель одной из кыштымских компаний по оказанию услуг такси забрал двух пассажиров у магазина «Урал» на улице Калинина. Конечным своим пунктом они назвали район Коноплянки.

Когда таксист заехал во двор дома № 2 на улице Вайнера, один из них накинул на его шею верёвку. Злоумышленники потребовали у перепуганного водителя деньги. Тот отдал им всю свою выручку – четыре тысячи рублей. Поживившись, проходимцы выбежали из автомобиля и дали дёру в сторону огнеупорного завода.

Как сообщил сайту «КР» начальник городской полиции Юрий Ерёмин, подозреваемым на вид от 30 до 40 лет. Один из них – невысокого роста и полноватый, предположительно башкирской или татарской национальности. Был одет в куртку и шапку чёрного цвета. Его фоторобот составить удалось. Второй - высокий и худой, одет в куртку чёрного цвета с капюшоном. Они могут находится в районах Коноплянки, радиогоодка или острова. Всех, кто владеет какой-либо информацией об их местоположении, просят позвонить по телефонам «02», 4-46-61, 8-912-897-99-46, 8-908-055-95-55, 8-904-802-11-12.