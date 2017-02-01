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Нацгвардейцы нашли в Карабаше беглянок из Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 17:51 Категория: Происшествия

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Сотрудники межрайонного  отдела  вневедомственной охраны по Кыштыму и  Карабашу – филиала Российской Национальной гвардии вечером 9 февраля патрулировали улицу Металлургов в Карабаше. Они обратили внимание на двух явно несовершеннолетних девушек и проверили у них документы. Это оказались жительницы Кыштыма,  2001 и 2002 года рождения, которые ушли из дома и числились в розыске.

 

Подростки были доставлены в  отделение полиции, а впоследствии возвращены домой.

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