Нацгвардейцы нашли в Карабаше беглянок из Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 17:51 Категория: Происшествия

Сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Кыштыму и Карабашу – филиала Российской Национальной гвардии вечером 9 февраля патрулировали улицу Металлургов в Карабаше. Они обратили внимание на двух явно несовершеннолетних девушек и проверили у них документы. Это оказались жительницы Кыштыма, 2001 и 2002 года рождения, которые ушли из дома и числились в розыске.

Подростки были доставлены в отделение полиции, а впоследствии возвращены домой.