Кыштым пугают бандой педофилов

Автор: КР от Сегодня, 14:11 Категория: Происшествия

В одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» вчера появилась информация о якобы действующей в Кыштыме банде педофилов. Её авторы предупреждают, что по разным городам на автомобиле колесят трое мужчин. Увидев в каком-либо из дворов оставшегося без присмотра взрослых ребёнка, извращенцы выбрасывают из окна машины котёнка или щенка, а потом, остановившись, просят потенциальную жертву помочь в поимке животного со всеми вытекающими последствиями.

В объявлении о банде педофилов размещены три фотографии. Несмотря на плохое качество, идентифицировать лица несложно. Запись снабжена ссылкой: «Это информация из управы. Просят сделать максимальный репост». И, действительно, встревоженные родители активно начали размещать данное сообщение на своих страницах.

Между тем, в полицию Кыштыма никто не обращался с заявлениями подобного характера. Информацией об орудующей в округе банде педофилов в правоохранительных органах не располагают. Об этом сайту «КР» сообщил начальник городской полиции Юрий Ерёмин. После нашего разговора редакция передала сотрудникам уголовного розыска размещённые в социальной сети текст и фотографии. Они зарегистрированы в соответствии с законом. По ним проводится проверка.

Юрий Ерёмин призвал жителей Кыштыма критично относиться к публикациям из сомнительных источников, не торопиться с их дальнейшим тиражированием и не поддаваться панике. Тем более, что в последнее время подобные акции стали весьма распространённым способом мести и сведения счётов с обидчиками. Но и бдительность терять не стоит. Повышенное родительское внимание к детям никогда не будет лишним.