В Кыштыме, как и в других городах Челябинской области, пресечена деятельность этнической наркогруппировки

Автор: КР от Сегодня, 12:06 Категория: Происшествия

Сайт «КР» уже сообщал, что сотрудники уголовного розыска и отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с челябинским ОМОН провели четыре обыска в домах жителей Кыштыма, подозреваемых в незаконном сбыте психоактивных веществ. В ходе обысков были задержаны 39-летний мужчина, имевший при себе спичечный коробок с синтетическим наркотиком-убийцей – карфентанилом, и 25-летний молодой человек, также попавшийся с поличным.

Как сообщила пресс-служба главного управления МВД по Челябинской области, обыски в Кыштыме явились частью масштабной операции по пресечению преступной деятельности этнической наркогруппировки, занимающейся незаконным оборотом наркотических веществ синтетического происхождения. Операция одновременно проводилась в Челябинске, Копейске, Кыштыме, Каслях и Каслинском районе. В ней, помимо полиции, были задействованы силы регионального УФСБ и ОМОН Росгвардии.

Всего было изъято свыше 330 граммов синтетической «дури». В отношении членов организованной преступной группировки возбуждены уголовные дела за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Под стражу заключены пять фигурантов. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.