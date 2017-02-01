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В Кыштыме, как и в других городах Челябинской области, пресечена деятельность этнической наркогруппировки

Автор: КР от Сегодня, 12:06 Категория: Происшествия

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Сайт «КР» уже сообщал, что сотрудники уголовного розыска и отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с челябинским ОМОН провели четыре обыска в домах жителей Кыштыма, подозреваемых в незаконном сбыте психоактивных веществ. В ходе обысков были задержаны 39-летний мужчина, имевший при себе  спичечный коробок с синтетическим наркотиком-убийцей – карфентанилом, и  25-летний молодой человек, также попавшийся с поличным.

 

Как сообщила пресс-служба главного управления МВД по Челябинской области, обыски в Кыштыме явились частью масштабной операции по пресечению преступной деятельности этнической наркогруппировки, занимающейся незаконным оборотом наркотических веществ синтетического происхождения. Операция одновременно проводилась в Челябинске, Копейске, Кыштыме, Каслях и Каслинском районе. В ней, помимо полиции, были задействованы силы регионального  УФСБ и ОМОН Росгвардии.

 

Всего было изъято свыше  330 граммов синтетической «дури». В отношении членов организованной преступной группировки возбуждены уголовные дела за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Под стражу заключены пять фигурантов. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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