В Кыштыме на цыган устроили облаву с ОМОН из-за наркотиков

Автор: КР от Сегодня, 09:06 Категория: Происшествия

В минувшую среду сотрудники уголовного розыска и отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с челябинским ОМОН пожаловали в дома цыган, проживающих в Кыштыме. Они провели четыре обыска.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции, в ходе операции был задержан 39-летний мужчина цыганской национальности. При себе он имел спичечный коробок с карфентанилом – его ещё называют наркотиком-убийцей.

Экспертиза выявила, что масса запрещённого препарата составила 3,2 грамма, что квалифицируется как особо крупный размер. По данному факту возбуждено уголовное дело. За хранение наркотического вещества задержанному грозит 15 лет лишения свободы.

В другом доме полицейские задержали его 25-летнего сородича. Молодой человек был уже неоднократно судим за сбыт наркотических средств.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса РФ – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…». Оба в настоящее время арестованы и взяты под стражу.