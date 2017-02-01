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В Кыштыме девочка-подросток пыталась отравиться таблетками, которые не продают даже по рецептам

Автор: КР от Сегодня, 12:17 Категория: Происшествия

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Сегодня около двух часов ночи на пульт скорой помощи позвонила жительница Кыштыма – дочь отравилась таблетками. Бригада «скорой» тут же выехала по указанному адресу. Пятнадцатилетнему подростку было сделано искусственное промывание желудка. Все таблетки из организма девушки были удалены.

 

Её состояние уже в больнице было оценено как средняя степень тяжести. Сейчас она находится в терапевтическом отделении. Опасности для жизни нет. За ней, как и за любым человеком, пытавшимся совершить суицид, наблюдает психиатр.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель главного врача по медицинской части Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков, пострадавшая проглотила 8-10 таблеток противотуберкулёзного препарата. Этот медикамент не продают в аптеках даже по рецепту врача, а выдают больным чахоткой по месту их лечения. Каким образом редкое лекарство оказалось в доме подростка, пока неизвестно.

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