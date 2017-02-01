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В Кыштыме ведомственная охрана оборонного предприятия пресекла попытку кражи на сумму около двух миллионов рублей

Автор: КР от Вчера, 16:03 Категория: Происшествия

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Фото предоставлено пресс-службой межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский".

 

Вчера утром 25-летний работник радиозавода попытался вынести с территории оборонного и строго режимного предприятия комплектующие для радиоприборов. Сотрудники охраны радиозавода совместно с работниками ФСБ и уголовного розыска полиции изъяли у него 108 плат с содержанием драгоценных металлов – платины и золота на общую сумму в один миллион 788 тысяч рублей.

              

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 

Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

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