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В Кыштыме задержали 45-летнего наркомана

Автор: КР от Вчера, 10:47 Категория: Происшествия

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Кыштымские полицейские задержали его в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Район». При себе он имел наркотическое вещество – производное метилового эфира массой 0,516 грамма.

 

Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности заместителя начальника полиции Артём Чамовских, за незаконное хранение наркотиков в крупном размере мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, штраф до полумиллиона рублей и в довесок ограничение свободы до одного года. Сейчас фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

 

Известно, что подозреваемый ещё в 2013 году привлекался к административной ответственности за немедицинское употребление наркотиков. К тому же уже был осуждён за кражи. Кроме того, является злостным неплательщиком алиментов.

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