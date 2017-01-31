В Кыштыме задержали 45-летнего наркомана

Автор: КР от Вчера, 10:47 Категория: Происшествия

Кыштымские полицейские задержали его в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Район». При себе он имел наркотическое вещество – производное метилового эфира массой 0,516 грамма.

Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности заместителя начальника полиции Артём Чамовских, за незаконное хранение наркотиков в крупном размере мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, штраф до полумиллиона рублей и в довесок ограничение свободы до одного года. Сейчас фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

Известно, что подозреваемый ещё в 2013 году привлекался к административной ответственности за немедицинское употребление наркотиков. К тому же уже был осуждён за кражи. Кроме того, является злостным неплательщиком алиментов.