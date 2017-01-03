Несовершеннолетний убийца из Кыштыма проведёт пять лет в воспитательной колонии

Автор: КР от Сегодня, 16:00 Категория: Происшествия

В январе прошлого года из общежития в доме № 183 по улице Юлии Ичёвой в травматологическое отделение городской больницы доставили 58-летнего жителя Кыштыма, у которого была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Спасти пострадавшего не удалось.

Следствие установило, что несовместимые с жизнью травмы мужчине нанёс ранее не судимый 17-летний парень в ходе совместного распития спиртных напитков. Подозреваемого по горячим следам обнаружили в одной из комнат общежития. Его джинсы и кроссовки были испачканы кровью жертвы.

Юноша дал признательные показания. Он пояснил, что в ходе конфликта с потерпевшим в целях самообороны нанёс собутыльнику не менее двух ударов в лицо, отчего тот ударился головой о косяк дверного проёма. Но это не остановило нападающего. Очередным ударом он сбил мужчину с ног, от чего пожилой человек упал на спину, стукнулся затылком об пол и обеими руками схватил подростка за штанину. Чтобы освободиться, тот несколько раз пнул поверженного в область головы.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, Кыштымский городской суд приговорил несовершеннолетнего преступника к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Молодой человек попытался обжаловать решение городского суда в вышестоящей инстанции. Он и его представители доказывали, что смертельные травмы пострадавший получил за сутки до гибели. Апелляционная жалоба строилась на показаниях некоей свидетельницы, которая утверждала, что в её присутствии обвиняемый никаких ударов потерпевшему не наносил, а тот уже с утра ходил с забинтованной головой.

Доводы защиты о непричастности обвиняемого были тщательно проверены, но не нашли своего подтверждения. Показания свидетелей, вещественные доказательства и результаты экспертиз говорят о том, что смерть ранее судимого мужчины – дело рук изобличённого в преступлении подростка.

Челябинский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений, охарактеризовав избранное им наказание как далёкое от максимального.