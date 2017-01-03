В Карабаше один наркоман скончался от передозировки, второй находится в коме

Автор: КР от Сегодня, 11:07 Категория: Происшествия

Кыштымские следователи выясняют обстоятельства трагедии, которая произошла сегодня ночью в одном из боксов гаражного кооператива в Карабаше.

Как сказал сайту «КР» следователь следственного отдела Следственного управления по Челябинской области Георгий Ус, двое мужчин лет 30 употребляли наркотики, но, по всей видимости, не рассчитали дозу. Один из них скончался от передозировки на месте, а его приятеля в состоянии комы доставили в больницу.

Оба мужчины из благополучных семей. По словам матери погибшего, она не замечала за своим сыном никакого пристрастия к наркотикам, на учёте у врача-нарколога он не состоял.

Ведётся доследственная проверка.