Челябинский областной суд поставил точку в деле об убийстве в Кыштыме, тянувшемся с мая 2014 года

Автор: КР от Вчера, 16:44 Категория: Происшествия

Заявление об исчезновении 50-летнего мужчины поступило в полицию Кыштыма в начале июня 2014 года. Тело пропавшего с признаками насильственной смерти было случайно найдено в лесу в конце июня этого же года. Подозрение пало на 37-летнего Курочкина, ранее судимого собутыльника, который вместе с ещё одним приятелем и знакомой женщиной распивал спиртное в компании, причём за счёт своей будущей жертвы. Следствие установило, что в какой-то момент пострадавший позволил себе приобнять женщину, чем вызвал у Курочкина приступ ревности. Он набросился на соперника и нанёс ему несколько ударов по голове. Затем забрал у потерпевшего банковскую карту и в прямом смысле слова выбил из него её ПИН-код. В конце концов Курочкин задушил владельца карты и вместе с компаньонами спрятал в лесу его тело, присыпав листвой.

Суд над обвиняемым состоялся только спустя год, в июне 2015 года. Его приговорили к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Однако осуждённый не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу. В ней он утверждал, что не совершал данного преступления, что его оговорили собутыльники, которые на самом деле и являются настоящими убийцами.

В возражении на апелляционную жалобу прокурор города Кыштыма Дмитрий Хиноверов назвал изложенные в ней доводы несостоятельными, а приговор суда – законным и обоснованным. Он отметил, что при изучении материалов уголовного дела не было вы­явлено нарушения уголовно-процессуального законодательства при проведе­нии следственных и процессуальных действий. Суд, по его мнению, учёл показания всех свидетелей и очевидцев, дал оценку изменённым в ходе рассмотрения дела показаниям, изучил все представленные сторонами доказательства, принял во внимание общественно опасные последствия преступных действий обвиняемого. Позиция прокуратуры нашла поддержку в апелляционной инстанции, оставившей приговор без изменений.