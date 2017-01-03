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Челябинский областной суд поставил точку в деле об убийстве в Кыштыме, тянувшемся с мая 2014 года

Автор: КР от Вчера, 16:44 Категория: Происшествия

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Заявление об исчезновении 50-летнего  мужчины поступило в полицию  Кыштыма в начале июня 2014 года. Тело пропавшего с признаками насильственной смерти было случайно найдено в лесу в конце июня этого же года. Подозрение пало на 37-летнего Курочкина, ранее судимого собутыльника, который вместе с ещё одним приятелем и знакомой женщиной распивал спиртное в компании, причём за счёт своей будущей жертвы. Следствие установило, что в какой-то момент пострадавший позволил себе приобнять женщину, чем вызвал у Курочкина приступ ревности. Он набросился на соперника и  нанёс ему несколько ударов по голове. Затем забрал у потерпевшего банковскую карту и в прямом смысле слова выбил из него её  ПИН-код. В конце концов Курочкин задушил владельца карты и вместе с компаньонами спрятал в лесу его тело, присыпав листвой.

 

Суд над обвиняемым состоялся только спустя  год, в июне 2015 года. Его приговорили к 12,5  годам лишения свободы с отбыванием наказания  в исправительной колонии строгого режима. Однако осуждённый не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу. В ней он утверждал, что не совершал данного преступления, что его оговорили собутыльники, которые на самом деле и являются настоящими убийцами.

 

В возражении на апелляционную жалобу прокурор города Кыштыма Дмитрий  Хиноверов назвал  изложенные в ней доводы несостоятельными,  а приговор суда – законным и обоснованным. Он отметил, что при изучении материалов уголовного дела не было вы­явлено нарушения уголовно-процессуального законодательства при проведе­нии следственных и процессуальных действий. Суд, по его мнению,   учёл показания всех свидетелей и очевидцев, дал оценку изменённым в ходе рассмотрения дела показаниям, изучил все представленные сторонами доказательства, принял во внимание общественно опасные последствия преступных действий обвиняемого. Позиция прокуратуры нашла поддержку в апелляционной инстанции, оставившей приговор без изменений.

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