Мошенники нагрели пенсионера из Кыштыма на 49 000 рублей

Автор: КР от Сегодня, 15:30 Категория: Происшествия

Пенсионер из Кыштыма отдал мошенникам 49 000 рублей в надежде на компенсацию за приобретённый им «неправильный» медицинский прибор. Парадокс заключается в том, что пожилой человек был вполне доволен покупкой и не помышлял ни о возврате аппарата, ни о претензиях к нему.

Звонок в квартире мужчины раздался 11 января. Неизвестный собеседник сообщил, что пенсионеру положена компенсация в размере 520 000 рублей за бесполезное приобретение, на которое были потрачены личные сбережения. Правда, для её получения нужно перевести на указанный счёт страховку. Пожилой человек послушно расстался сначала с 8 000 рублей, затем с 15 000 и наконец с 26 000. Только четвёртая просьба об очередном переводе отрезвила жертву мошенников.

По данному факту возбуждено дело о мошенничестве. Сотрудники полиции работают над раскрытием преступления.