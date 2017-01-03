В садах под Кыштымом обнаружена трёхлитровая банка с наркотиками

Автор: КР от Сегодня, 10:46 Категория: Происшествия

Сотрудники уголовного розыска кыштымской полиции совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Челябинской области обнаружили в лесу, неподалёку от садоводческого товарищества «Теренкуль», тайник с наркотиками. Место, где в сугробе была спрятана трёхлитровая банка со свёртками из фольги и плёнки, указал один из двух задержанных подозреваемых.

Житель Каслинского района пояснил полицейским, что запретное вещество предназначалось для сбыта в Кыштыме, Карабаше, Каслях и Озёрске. Он вместе с напарником намеревался сбывать наркотики через закладки вблизи частных домов и детских площадок.

Исследования экспертно-криминалистического центра показали, что находка относится к группе синтетических наркотиков «спайс». Её общий вес составил 150 граммов, что квалифицируется как крупная партия.

Вчера кыштымские следователи возбудили уголовное дело в отношении обоих 25-летних жителей Каслинского района. Подельники ранее неоднократно судимы. Один из них сейчас находится в изоляторе временного содержания, второй – под домашним арестом. За незаконное хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере им грозит до 15 лет лишения свободы.

Раскрытию преступления поспособствовали бдительные жители нашего города. Именно они сообщили в отдел полиции об этих подозрительных личностях. Все, кому что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотических средств (их употреблении, хранении, сбыте), могут сообщить информацию по телефонам 02, 4-46-61 или 4-46-48.