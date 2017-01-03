В Кыштыме задержаны серийные воры

Автор: КР от Сегодня, 10:41 Категория: Происшествия

Как уже сообщалось на нашем сайте, на прошлой неделе жительница Кыштыма сообщила в полицию о краже зимней резины и надувной лодки из её гаража в кооперативе «Электролитный». Чуть позже в дежурную часть поступило очередное заявление о краже: в одном из частных домов на улице Спартака неизвестные похитили телевизор и DVD-плеер.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, по подозрению в обоих эпизодах задержаны два жителя нашего города 1983 и 1987 годов рождения. Оба нигде не работают, ранее судимы за кражи.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса «Кража». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы.

Часть похищенного возвращена владельцам.