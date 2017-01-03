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» » В Кыштыме завершается судебный процесс, аналогов которому не было за всю историю городского суда. Только на оглашение приговора уйдёт три дня

В Кыштыме завершается судебный процесс, аналогов которому не было за всю историю городского суда. Только на оглашение приговора уйдёт три дня

Автор: КР от Сегодня, 12:36 Категория: Происшествия

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Речь – о так называемой банде «чёрных лесорубов». На скамье подсудимых – 14 фигурантов громкого уголовного дела.

                 

Участники этой организованной преступной группы, в которую входил и действующий на момент задержания сотрудник полиции, были задержаны с поличным два с половиной года назад в лесном массиве посёлка Слюдорудника. На их счету – незаконные рубки на территории Кыштыма, Каслей, Карабаша. Подсудимые обвиняются по тяжким статьям – «Организация преступного сообщества» и «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Им вменяется причастность к 11 преступным эпизодам. В адрес фигурантов этого дела по факту незаконных рубок прокурором заявлено исков на общую сумму 42 миллиона 249 тысяч 119 рублей. Объём этого дела составил ни много ни мало 72 тома.

 

В минувшую пятницу в Кыштымском городском суде началось оглашение приговора банде «чёрных лесорубов». По словам пресс-секретаря суда Дарьи Фирсовой, на его оглашение уйдет три дня.

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