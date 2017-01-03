В Кыштыме воспитанник детдома «заминировал» школу

Автор: КР от Вчера, 08:59 Категория: Происшествия

Вчера в девятом часу вечера один из воспитанников центра помощи детям «Горизонт» позвонил в третью школу и сообщил, что в здании заложена бомба. Затем добавил: «Мы сейчас приедем».

– Сторож растерялся и сначала подумал, что ему позвонили из полиции, – сказал сайту «КР» начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» подполковник Юрий Добрецкий. – Какое-то время он ждал нашего приезда, после чего сам позвонил нам.

Периметр здания третьей школы было оцеплено, движение автотранспорта в этом районе перекрыто. Полицейские обследовали здание. В поиске взрывного устройства была задействована служебная собака из Озёрска. Кроме того, по тревоге были подняты все подразделения МЧС - пожарные, спасатели. По словам заместителя начальника пожарной части № 38 Андрея Раскостова, только от их службы было задействовано пять человек личного состава. Одновременно с этим полицейские совместно с сотрудниками ФСБ Кыштыма устанавливали личность сообщившего.

– В отношении «шутника» возбуждено уголовное дело, – сказал Добрецкий. – Несовершеннолетнему грозит до двух лет лишения свободы в исправительной колонии. Что касается возмещения затрат, а это порядка 150 тысяч рублей, то все они лягут на плечи центра помощи детям, поскольку именно это учреждение является законным представителем подростка.