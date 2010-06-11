В Кыштыме мужчина оскорбил пенсионерку, которая подкармливает бездомных животных

Автор: КР от Вчера, 13:03 Категория: Происшествия

Вчера днём во дворе одного из домов на улице Карла Либкнехта на пожилую женщину 1935 года рождения прилюдно накричал её сосед. Мужчине не понравилось то, что старушка подкармливает бездомных кошек у подъезда. Он нецензурно выругался на пенсионерку, при этом активно размахивая руками.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, сегодня кыштымца, оскорбившего свою соседку, ждёт допрос полицейских. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Двумя днями ранее, в рождественский вечер, на одной из улиц города подрались два собутыльника, 1981 и 1977 года рождения. Оба неоднократно судимы за кражи. После разборки товарищ постарше обратился в Кыштымскую центральную городскую больницу. Сейчас мужчины проходят судмедэкспертизу. По её результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».