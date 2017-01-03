Уроженка Кыштыма отравилась дорогим алкоголем

Автор: КР от Сегодня, 14:56 Категория: Происшествия

В Кыштыме в конце 2016 года родные и друзья простились с 30-летней женщиной. Её тело было доставлено на малую родину из Санкт-Петербурга, где она в последнее время жила вместе с мужем. По словам знакомых, причиной внезапной смерти молодой, полной сил и планов уроженки Кыштыма стало отравление дорогостоящим виски. Вместе с женой снончался и супруг.

В середине декабря прошлого года Россия была потрясена массовой гибелью жителей Иркутска от отравления спиртосодержащей жидкостью для принятия ванн «Боярышник». Её употребляли вместо водки из-за невероятной дешевизны. Но эксперты утверждают, что приобретение дорогих спиртных напитков также не защищает от возможного отравления. Случаи смерти из-за фальшивого рома BACARDI были зафиксированы в Тольятти, из-за поддельного виски «Джек Дэниелс» – в Красноярске. Интернет напичкан объявлениями о покупке пустых бутылок из-под импортного виски, рома, коньяка и текилы. Цена такой ёмкости вместе с фирменной коробкой достигает порой до 800 рублей. Нетрудно догадаться, в каких целях их используют.