Опасный спуск: катание на тюбинге в Кыштыме закончилось переломом позвоночника

Автор: КР от Сегодня, 09:45 Категория: Происшествия

В первый день нового года в травматологическое отделение Кыштымской центральной городской больницы доставили 48-летнего отдыхающего санатория «Дальняя Дача». Как пояснил медикам сам пострадавший, он катался на тюбинге, но не смог контролировать спуск и на всей скорости врезался в дерево. Врачи диагностировали у мужчины перелом позвоночника.

Сейчас он передвигается с помощью костылей, но не исключено, что ему может понадобиться операция.

Выяснилось, что мужчина со своей семьёй приехал встретить Новый год в наш город из Снежинска. Гости разместились в санатории «Дальняя Дача». Утром 1 января они решили покататься на тюбингах, но выбрали не оборудованную для этого лесную трассу.