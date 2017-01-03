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Опасный спуск: катание на тюбинге в Кыштыме закончилось переломом позвоночника

Автор: КР от Сегодня, 09:45 Категория: Происшествия

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В первый день нового года в травматологическое отделение Кыштымской центральной городской больницы доставили 48-летнего отдыхающего санатория «Дальняя Дача». Как пояснил медикам сам пострадавший, он катался на тюбинге, но не смог контролировать спуск и на всей скорости врезался в дерево. Врачи диагностировали у мужчины перелом позвоночника.

 

Сейчас он передвигается с помощью костылей, но не исключено, что ему может понадобиться операция.

 

Выяснилось, что мужчина со своей семьёй приехал встретить Новый год в наш город из Снежинска. Гости разместились в санатории «Дальняя Дача». Утром 1 января они решили покататься на тюбингах, но выбрали не оборудованную для этого лесную трассу.

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