Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Берёза вместо ёлки – в Кыштыме обнаружена незаконная рубка леса

Берёза вместо ёлки – в Кыштыме обнаружена незаконная рубка леса

Автор: КР от Сегодня, 13:50 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Вчера кыштымские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Лес». Его они проводили совместно с работниками Кыштымского лесничества.

 

В течение десяти дней, с 20 до 30 декабря, было составлено четыре административных протокола. Об одном из них уже сообщалось на нашем сайте. Напомним, двое молодых людей, нёсших сосёнку в микрорайоне Нижнего Кыштыма, не предоставили полицейским чеки за её покупку. Проверка выявила, что закон они не нарушили – диаметр хвойного дерева оказался слишком мал.

 

В ходе рейдов был выявлен и один случай перевозки сосен без сопроводительных документов. Нарушителю грозит штраф в сумме 500 рублей. Ещё один протокол составлен по факту реализации хвойных деревьев в неустановленном для этого месте. Наказание – две тысячи рублей.

 

Полицейские и лесники зафиксировали и незаконную рубку берёз. Ущерб составил 6300 рублей. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.

 

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» просят всех, кто владеет информацией о противоправной деятельности предпринимателей и частных лиц, занимающихся заготовкой и переработкой леса и древесины, сообщать её по телефонам 4-46-61, 4-46-48 или 02.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter