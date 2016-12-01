Берёза вместо ёлки – в Кыштыме обнаружена незаконная рубка леса

Автор: КР от Сегодня, 13:50 Категория: Происшествия

Вчера кыштымские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Лес». Его они проводили совместно с работниками Кыштымского лесничества.

В течение десяти дней, с 20 до 30 декабря, было составлено четыре административных протокола. Об одном из них уже сообщалось на нашем сайте. Напомним, двое молодых людей, нёсших сосёнку в микрорайоне Нижнего Кыштыма, не предоставили полицейским чеки за её покупку. Проверка выявила, что закон они не нарушили – диаметр хвойного дерева оказался слишком мал.

В ходе рейдов был выявлен и один случай перевозки сосен без сопроводительных документов. Нарушителю грозит штраф в сумме 500 рублей. Ещё один протокол составлен по факту реализации хвойных деревьев в неустановленном для этого месте. Наказание – две тысячи рублей.

Полицейские и лесники зафиксировали и незаконную рубку берёз. Ущерб составил 6300 рублей. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» просят всех, кто владеет информацией о противоправной деятельности предпринимателей и частных лиц, занимающихся заготовкой и переработкой леса и древесины, сообщать её по телефонам 4-46-61, 4-46-48 или 02.