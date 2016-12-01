В Кыштыме пассажирка скончалась прямо в такси

Автор: КР от Сегодня, 10:11 Категория: Происшествия

Вчера водитель такси подвозил 69-летнюю жительницу нашего города в Центр социального обслуживания на улице Южной. Там в этот день ветеранский актив собрался на предновогодний праздник. По дороге таксист ещё общался с пассажиркой, а когда доставил на место, обнаружил, что она уже мертва. Мужчина тут же вызвал скорую помощь.

Как сказала сайту "КР" исполняющая обязанности старшего фельдшера «скорой» Наталья Баранова, по приезду медики констатировали коронарную смерть. Этим термином называют смерть в присутствии свидетелей, наступившую мгновенно или в течение шести часов после сердечного приступа. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.