В морозы раскаляются печи. Большинство пожаров в Кыштыме происходит именно из-за них

Автор: КР от Вчера, 16:03 Категория: Происшествия

Большинство пожаров в нашем городе в зимнее время происходит из-за неисправности печей. Так, из 18 возгораний, на которые за последние полтора месяца выезжали бойцы 117-й пожарной части, 12 были вызваны именно этой причиной. Причём в четырёх случаях из-за невнимательности хозяев загорались бани, а в остальных – частные дома. К счастью, обошлось без погибших.

Как сообщил сайту «КР» инженер Северного отряда по предупреждению пожаров Владимир Бабкин, в Кыштыме доля индивидуального жилого сектора, отапливаемого печами, по-прежнему велика. Поэтому индивидуальные дома горят гораздо чаще, чем квартиры в многоэтажках.

Огнеборцы напоминают, что за нарушение правил при устройстве и эксплуатации отопительных печей в ответе только их хозяева. Вот почему им нужно знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Так, необходимо иметь в доме противопожарные средства и инвентарь. Бочка с водой во дворе, лопата и ведро в доме всегда должны быть наготове.

Если же огонь вас всё-таки настиг, немедленно вызывайте пожарных по телефону 01 или мобильному 112. В первую очередь следует спасать людей, захватив документы и ценные вещи. Уже потом, до приезда огнеборцев, можно тушить пожар всеми способами. Покидая горящий дом, стоит закрыть все окна и двери и обязательно отключить электроэнергию.

Крепкие морозы простоят в Кыштыме до пятницы, а значит, пожарные всё это время будут находиться в режиме особой готовности. Ведь именно в такую погоду риск возникновения пожаров особо возрастает.