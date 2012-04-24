В Кыштыме задержали молодых людей, срубивших сосёнку незаконно

Автор: КР от Вчера, 12:23 Категория: Происшествия

Вчера в вечернее время сотрудники ДПС, патрулируя район Нижнего Кыштыма, заметили двух молодых людей, несущих сосну. Полицейские потребовали у них предъявить соответствующие документы на дерево, коих у них, естественно, не оказалось.

Подозреваемых 29 и 32 лет доставили в отдел полиции. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. Какое наказание грозит «чёрным лесорубам», решит административная комиссия администрации Кыштымского городского округа.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, за незаконную рубку хвойного дерева самовольщикам предусмотрен штраф в три тысячи рублей. Помимо этого, им придётся заплатить и за саму сосёнку. Её цена – 3100 рублей.