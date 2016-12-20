Ранее осуждённый педофил посылал из колонии непристойные письма 10-летней девочке и ответил за это в суде

Автор: КР от 20-12-2016, 17:59 Категория: Происшествия

Ещё в 2008 году житель Озёрска был осуждён за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Отбывая срок в копейской колонии, 27-летний мужчина создал в социальной сети «ВКонтакте» персональную страницу. Под псевдонимом «Димарик Большой» он познакомился с 10-летней девочкой из Омска и завёл переписку с ней. Общаясь с ребёнком, педофил употреблял лексику, используемую в сфере интимных отношений, посылал непристойные фотографии.

Мужчина настаивал на том, чтобы девочка отправила ему свои снимки в обнажённом виде. Получив отказ, он прибегнул к угрозам, пообещав разместить в открытом доступе отрывки из переписки, порочащие честь школьницы. Испугавшись, девочка выполнила просьбу заключённого.

Когда тайное стало явным, озерчанин категорически отрёкся от «Димарика Большого». Он утверждал, что никогда не вёл переписку с несовершеннолетней и вообще не является пользователем социальной сети. Его доводы не убедили Челябинский областной суд. Мужчина признан виновным в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетней потерпевшей. По совокупности преступлений он приговорён к лишению свободы сроком на 18 лет, которые ему предстоит провести в колонии особого режима. Кроме того, его ждёт принудительное лечение у врача-психиатра без отрыва от тюремных нар.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.